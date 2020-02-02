Спортивный вальс на автомобилях. В Солнечногорске сразились за кубок по ралли-спринту
На отечественной классике и на иномарках, профессионалы и любители — к участию в ралли по заснеженной трассе допускают всех, кто хочет попробовать свои силы в экстремальном вождении.
На трассу под Солнечногорском вышли 30 экипажей. Семья Климовых приняла участие в соревнованиях первый раз. Приехали ощутить скорость, не нарушая правил. Кресло пилота заняла Евгения. Хоть опыт вождения у нее небольшой, но рискнуть девушка не побоялась.
«В городе никто старается не превышать скорость, для того чтобы превысить, есть подготовленная трасса, где есть повороты. Что касается города, то в городе нарушать нельзя, ребята, не стоит», — сказала Александр Галкин, участник ралли.
Штурман своему пилоту доверяет полностью. Машину для прохождения препятствий специально никак не готовили, хотя регламентом гонки это не запрещено.
Но тюнинг автомобилей не всегда может помочь. Например, переоснащение «семерки» скорее повредило экипажу: из-за тяжелого каркаса гоночный болид так и вяз в сугробах.
Организаторы говорят, что для успеха в ралли важны любые детали. Но смысл не только в том, чтобы технически подготовится и стать первым.
«Это как искусство: нужно выбрать точки торможения, работать быстро. У пилотов свой стиль, свой почерк, это как спортивный вальс!» — отметил организатор соревнований Семен Лекарев.
С каждым годом любителей захватывающего дух автоспорта становится все больше. Такие соревнования держатся исключительно на энтузиазме участников. Впереди еще три этапа — в Солнечногорске, Дмитрове и Клину. Финалисты же будут представлять Подмосковье в общероссийском заезде.