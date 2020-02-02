    02 февраля 2020, 15:27

    Спортивный вальс на автомобилях. В Солнечногорске сразились за кубок по ралли-спринту

    Ольга Крылова

    Профессиональные гонщики и автолюбители съехались в Солнечногорск, чтобы побороться за кубок Московской области по ралли-спринту.
    Спортивный вальс на автомобилях. В Солнечногорске сразились за кубок по ралли-спринту

    На отечественной классике и на иномарках, профессионалы и любители — к участию в ралли по заснеженной трассе допускают всех, кто хочет попробовать свои силы в экстремальном вождении.

    На трассу под Солнечногорском вышли 30 экипажей. Семья Климовых приняла участие в соревнованиях первый раз. Приехали ощутить скорость, не нарушая правил. Кресло пилота заняла Евгения. Хоть опыт вождения у нее небольшой, но рискнуть девушка не побоялась.

    Спортивный вальс на автомобилях. В Солнечногорске сразились за кубок по ралли-спринту | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «В городе никто старается не превышать скорость, для того чтобы превысить, есть подготовленная трасса, где есть повороты. Что касается города, то в городе нарушать нельзя, ребята, не стоит», — сказала Александр Галкин, участник ралли.

    Спортивный вальс на автомобилях. В Солнечногорске сразились за кубок по ралли-спринту | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Штурман своему пилоту доверяет полностью. Машину для прохождения препятствий специально никак не готовили, хотя регламентом гонки это не запрещено.

    Спортивный вальс на автомобилях. В Солнечногорске сразились за кубок по ралли-спринту | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Но тюнинг автомобилей не всегда может помочь. Например, переоснащение «семерки» скорее повредило экипажу: из-за тяжелого каркаса гоночный болид так и вяз в сугробах.

    Спортивный вальс на автомобилях. В Солнечногорске сразились за кубок по ралли-спринту | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Организаторы говорят, что для успеха в ралли важны любые детали. Но смысл не только в том, чтобы технически подготовится и стать первым.

    «Это как искусство: нужно выбрать точки торможения, работать быстро. У пилотов свой стиль, свой почерк, это как спортивный вальс!» — отметил организатор соревнований Семен Лекарев.

    Спортивный вальс на автомобилях. В Солнечногорске сразились за кубок по ралли-спринту | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    С каждым годом любителей захватывающего дух автоспорта становится все больше. Такие соревнования держатся исключительно на энтузиазме участников. Впереди еще три этапа — в Солнечногорске, Дмитрове и Клину. Финалисты же будут представлять Подмосковье в общероссийском заезде.