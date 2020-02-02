Спортивный вальс на автомобилях. В Солнечногорске сразились за кубок по ралли-спринту

Профессиональные гонщики и автолюбители съехались в Солнечногорск, чтобы побороться за кубок Московской области по ралли-спринту.

На отечественной классике и на иномарках, профессионалы и любители — к участию в ралли по заснеженной трассе допускают всех, кто хочет попробовать свои силы в экстремальном вождении.

На трассу под Солнечногорском вышли 30 экипажей. Семья Климовых приняла участие в соревнованиях первый раз. Приехали ощутить скорость, не нарушая правил. Кресло пилота заняла Евгения. Хоть опыт вождения у нее небольшой, но рискнуть девушка не побоялась.

Источник фото: телеканал «360»

«В городе никто старается не превышать скорость, для того чтобы превысить, есть подготовленная трасса, где есть повороты. Что касается города, то в городе нарушать нельзя, ребята, не стоит», — сказала Александр Галкин, участник ралли.

Источник фото: телеканал «360»

Штурман своему пилоту доверяет полностью. Машину для прохождения препятствий специально никак не готовили, хотя регламентом гонки это не запрещено.

Источник фото: телеканал «360»

Но тюнинг автомобилей не всегда может помочь. Например, переоснащение «семерки» скорее повредило экипажу: из-за тяжелого каркаса гоночный болид так и вяз в сугробах.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы говорят, что для успеха в ралли важны любые детали. Но смысл не только в том, чтобы технически подготовится и стать первым.

«Это как искусство: нужно выбрать точки торможения, работать быстро. У пилотов свой стиль, свой почерк, это как спортивный вальс!» — отметил организатор соревнований Семен Лекарев.

Источник фото: телеканал «360»

С каждым годом любителей захватывающего дух автоспорта становится все больше. Такие соревнования держатся исключительно на энтузиазме участников. Впереди еще три этапа — в Солнечногорске, Дмитрове и Клину. Финалисты же будут представлять Подмосковье в общероссийском заезде.