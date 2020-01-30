Спортивный «Валли». Юный техник из Солнечногорска создал робота-сумоиста

«Валли — 3000». Так назвал свое творение юный конструктор из Солнечногорска Даниил Драгушан. Робот-сумоист создан по собственному проекту из деталей LEGO. Робот даже принял участие в региональных соревнованиях. С изобретением ознакомилась съемочная группа «360».

«Я сделал этого робота, потому что вдохновился мультиком „Валли“. Похож на него очень, только у него четыре глаза здесь, а не два», — отметил Даниил.

Источник фото: телеканал «360»

Ориентироваться в пространстве роботу помогают специальные датчики. За движения отвечают двигатели. Все детали последовательно подключаются к сердцу механизма — смартхабу. Именно в него устанавливается программа, и робот становится полностью автономным.

«Датчики расстояния нужны, чтобы заметить противника и поехать на него. Датчики цвета, чтобы не выезжать за пределы круга, и самому не проиграть», — отметил юный конструктор.

Источник фото: телеканал «360»

«Валли» даже принял участие в кубке губернатора Подмосковья. Самое главное в соревнованиях — вытолкнуть робота-противника за черную полосу. Всего нужно пройти три раунда по минуте. Победитель определяется по количеству выигранных схваток. В молодежном инновационном центре Солнечногорска «Валли» нет равных. И даже на кубке губернатора в Доме правительства их нашлось немного. Робот Даниила занял 3 место среди 69 команд Подмосковья. Победы «Валли 3000» одерживает с помощью своей массы и подъемного ковша.

Успех сумоиста «Валли» не дает покоя другим юным конструкторам. Но пока достойного противника у него не было.

Источник фото: телеканал «360»

Съемочная группа «360» решила бросить вызов изобретению Даниила и сконструировала своего робота. Назвали его «Бендер». Но в отличие от «Валли», он работает на ручном управлении. Такой механизм легче строить и не нужно программировать. Управлять можно с помощью смартфона.

«Бендер» сначала проигрывал «Валли», но как только за дело взялся профессионал, схватка приняла неожиданный поворот. «Валли» просто не успевал реагировать на движения оппонента. И в итоге проиграл со счетом 2:1. Но поражение никак не расстроило Даниила Драгушана. Он намерен доработать «Валли» и сделает его более маневренным. А сейчас конструктор занят уже новым проектом — готовит к соревнованиям робота-хоккеиста.