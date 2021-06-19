В Серпухове усилили контроль за соблюдением масочного режима в транспорте

В Серпухове начали усиленно следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В рейдах приняли участие сотрудники отдела транспортного обслуживания населения и связи администрации муниципалитета и представители Административно-пассажирской инспекции. Инспекторы в ходе таких рейдов напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.

«Всего были выявлены 15 нарушений. Средства индивидуальной защиты в основном отсутствовали у пассажиров 20–45 лет, которые положительно отреагировали на замечания», — говорится в сообщении.

После разъяснительной беседы жители надевали маску. Из-за ситуации с коронавирусом такие проверки будут проводиться каждый день.

В ведомстве подчеркнули, что перевозчикам необходимо соблюдать базовые меры защиты в транспорте: обрабатывать салоны автобусов, следить, чтобы маски были у водителя, кондуктора и пассажиров. Также в салоне должна быть возможность получения средств индивидуальной защиты.