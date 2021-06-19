«Спутник Лайт» рекомендовали для ревакцинации

Однокомпонентная прививка от коронавируса «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Гинцбург пояснил, что вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в том числе для того, чтобы поднять уровень антител до более высокого в случае, когда он падает спустя какое-то время после перенесенной болезни или вакцинирования.

Гинцбург отметил, что «Спутник Лайт» подходит для повторной прививки от коронавируса. Вакцина поднимает уровень антител до защиты от всех штаммов коронавируса, которые сейчас циркулируют, заверил руководитель исследовательского центра.

Гинцбург ранее заявил, что менять состав российской вакцины «Спутник V» из-за распространения индийского штамма нецелесообразно. Он объяснил, что при такой мутационной активности, которая наблюдается у коронавируса, заниматься разработкой новых вакцин дело неблагодарное. Лучше держать высокие титры антител и при необходимости ревакцинироваться «Спутником Лайт».