Маленькое большое счастье. В семье из Воскресенска родился десятый ребенок

В семье Бурчак из Воскресенска — пополнение. Но не простое, а юбилейное. Олеся и Федор стали родителями в десятый раз. Дочку назвали Мариной. И она стала особенной не только для мамы и папы, но и для работников акушерского корпуса. В магии цифр подмосковного роддома разбирался корреспондент «360».

По словам неонатолога Воскресенской первой районной больницы Ираиды Черновой, роды прошли на 9,9 балла.

«Это самая высокая оценка у нас. Как только она [Олеся] родила малыша, первое, что было — это ее улыбка. Она обняла ее и сказала: «Ты же моя хорошая, я тебя люблю. Понимаете?» — сказала Ираида Чернова.

Источник фото: телеканал «360»

Девочку назвали Мариной. Думали долго, но решение приняли единогласное — имя понравилось всем.

«Споров не было, но это сложно — выбирать имена, потому что их уже много и хочется, чтобы было разнообразие. И чтобы имена не повторялись у детей с родственниками. Ничего, сошлись на этом имени. Нам все нравится», — рассказала Олеся Бурчак.

Источник фото: телеканал «360»

Она добавила, что после рождения первого ребенка поняла, что хочет еще.

«Один ребенок — это так скучно», — пошутила многодетная мама.

Муж Федор, по словам Олеси, себя героем не считает, но благодарна супругу за помощь и поддержку. Как оказалось, отец семейства — сам из многодетной семьи, а потому такое количество детей его не смущает,

«Для нас это несложно. Моей супруге, конечно, сложнее, чем мне, поскольку на ней лежат все обязанности по дому, по хозяйству», — подчеркнул Федор Бурчак.

Источник фото: телеканал «360»

Поздравить с пополнением приехала вся большая семья, главный врач, представители ЗАГСа, и руководитель городского округа Артур Болотников. Он не скрывал своего восторга и уважения к семье.

«Надо иметь мужество, откровенно говоря, матери, в первую очередь. Потому что материнство — это колоссальный труд: тут же нет выходных, отпусков, праздников. Одеть — ладно, прокормить, Но воспитать? Нам это очень важно», — отметил глава муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

Но семью знают давно — за воспитание не переживают. Вообще с Мариной — новой жительницей Воскресенска не все так просто — она не только десятая в семье, но еще и 777-й родившийся ребенок в этому году в городе. Все эти события отметили подарками от всех служб города.

Что до планов на будущее — семья не загадывает, но врачи уже ждут их через год или два за пополнением. Федор и Олеся планируют рожать здесь же. Уход, персонал их устраивают и что-то менять они не намерены. А мы договорились с ними увидеться на следующем юбилейном ребенке, скорее всего на пятнадцатом.