В РАН объяснили, почему Подмосковье вошло в топ-3 регионов с лучшим качеством жизни

Подмосковье попало в топ-3 рейтинга регионов России с лучшим качеством жизни по нескольким причинам. Среди них высокая покупательная способность местных жителей, близость к мегаполису и высокая динамика развития региона. Об этом «360» рассказал доктор экономических наук, профессор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, директор научного центра экономики труда РЭУ имени Плеханова Вячеслав Бобков.

Московская область оказалась на одном из первых мест списка регионов с высоким качеством жизни по показателям индикатора покупательной способности живущих в ней людей. В этом случае душевые доходы сопоставляют с величиной прожиточного минимума.

«В Московской области благоприятные условия для занятости, потому что близость к мегаполису, к Москве. Это решает многие проблемы с занятостью в малых городах, в средних городах Московской области. И транспортное сообщение удобное. Это позволяет решить проблему с занятостью. Кроме того, сама Московская область — довольно динамично развивающийся регион», — объяснил Бобков.

В качестве примера стремительного развития Подмосковья собеседник привел высокий объем капитального строительства. По этим показателям регион также находится в топе среди других субъектов России.

«Что касается демографии, регион в этом смысле тоже благополучный», — отметил ученый. Он добавил, что в число критериев, по которым оценивают качество жизни, входят уровень образованности людей, продолжительность их жизни, состояние экологии, уровень здравоохранения и развития социальной инфраструктуры. С этим в Подмосковье, по словам Бобкова, все в порядке.

«Я считаю, что Московская область неслучайно попала в этот список. Это вполне достойная географическая точка нашей страны», — подчеркнул профессор.

Ранее эксперты составили рейтинг российских регионов с лучшим качеством жизни. Первые три места достались Москве, Санкт-Петербургу и Подмосковью. В первую десятку вошли Белгородская, Воронежская, Ленинградская, Калининградская области, Татарстан, Краснодарский край и Ханты-Мансийский автономный округ.