Подмосковье вошло в топ-3 регионов с лучшим качеством жизни в 2020 году

Московская область в очередной раз вошла в тройку российских регионов с самым высоким качеством жизни. Подмосковье заняло третье место. Рейтинг подготовлен экспертами РИА «Новости».

«Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни — 2020 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у них превышает значение 75 (возможный минимум — один, возможный максимум — 100). Столица набрала 82,16 балла, Санкт-Петербург — 80,63, Подмосковье — 76,07», — сказано в сообщении агентства.

В топ-10 также вошли Белгородская, Воронежская, Ленинградская, Калининградская области, Татарстан, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Эксперты отметили, что тройка лидеров уже много лет не меняется. По их мнению, в ближайшие годы эти регионы также будут занимать первые позиции рейтинга.

Итоговая оценка затронула 70 показателей, которые характеризуют ситуацию в социальной среде и разные аспекты условий жизни. В частности, специалисты рассматривали уровень доходов и занятость населения, демографическую ситуацию, рынок жилья, образование, экологию, климат, освоенность территории.