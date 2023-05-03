Подмосковье 03 мая 2023, 17:31 Импортозамещение кормов для животных наладят в Раменском к 2026 году Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Новое производство кормов для домашних питомцев построят в деревне Никулино Раменского округа. Для реализации импортозамещающего проекта инвестору выдали участок по программе «Земля за 1 рубль».

«Инвестиции в проект компании „Рускон“ составят 780 миллионов рублей. На предприятии будет создано 50 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Запуск производства запланирован на начало 2026 года. К этому времени на арендованной за один рубль земле площадью 1,3 гектара будет построен комплекс для выпуска и хранения кормов. Планируется, что продукция заменит импорт питания для животных высокого класса.

«Это будет единое производственно-складское помещение общей площадью около пяти тысяч „квадратов“. Оно будет состоять из производственного корпуса с новейшим современным оборудованием, примыкающего к нему склада сырья и склада готовой продукции», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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