Сто километров к октябрю. В Подольске отремонтируют еще 68 участков дорог

Более ста километров дорог Подольска отремонтируют до 1 октября. Это 68 участков, среди которых, например, Южный обход, улицы Кирова и Орджоникидзе. Об этом министр транспорта региона Алексей Гержик доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

По словам Гержика, в порядок приведут 18% дорог Подольска, а особое внимание уделят просьбам жителей.

Основной упор мы сделаем на муниципальных дорогах — тех, которые наиболее востребованы у жителей. Они ведут к их домам, местам отдыха и социальным объектам Алексей Гержик.

Он добавил, что работы уже начались. Завершить их планируют осенью.

«Мы надеемся порадовать жителей хорошим ремонтом дорог. Сделаем это в установленные сроки и завершим все работы до 1 октября», — подчеркнул министр.

По его словам, в прошлом году акцент сделали на обновлении вылетных магистралей, а в 2021-м специалисты отремонтируют максимальное количество муниципальных дорог по просьбам жителей.

«Это Южный обход Подольска, улицы Кирова и Орджоникидзе, выход на Старосимферопольское шоссе», — уточнил он.

Вместе с тем завершат ремонт на Московской улице и выезде в сторону Быкова. При этом министр транспорта подчеркнул, что самые большие объемы таких работ сейчас идут и в Раменском, Домодедове, Серпухове, Истре, Богородском округе.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев дополнительно напомнил о программе обустройства тротуаров и остановок.

Я еще попрошу вас: там, где еще остановки до конца не поменяли, посмотрите, пожалуйста, резервы. Там буквально 10-15% осталось. Надо эту программу довести до ума Андрей Воробьев.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков рассказал, что за год построят 1,7 тысячи тротуаров. Также облик улучшат у народных троп — привычных для людей дорог, которые были в плохом состоянии. А узнать все адреса, по которым произойдут изменения, можно на интерактивной карте «Добродела».