Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков рассказал, что за год построят 1,7 тысячи тротуаров. Облик улучшат и у народных троп — привычных людям дорог, которые были в плохом состоянии. Уточнить адреса, по которым произойдут изменения, можно на интерактивной карте портала «Добродел».

Народные тропы Подмосковья — это необустроенные дорожки, проложенные самими жителями. Теперь их приведут в порядок в рамках строительства новых тротуаров.

Самое большое количество тротуаров сделаем в Балашихе, Орехово-Зуеве, Серпухове, Истре, Коломне Игорь Тресков.

А чтобы жителям было легче ориентироваться, на «Доброделе» разместили карту, где можно кликнуть на свой район и увидеть планы по строительству тротуаров.

«На интерактивной карте „Добродела“ можно увидеть и планы по ремонту дорог. Также мы учитываем мнения жителей о том, что необходимо сделать упор на маленьких местных дорогах», — добавил Тресков.

По его словам, план сделали таким образом, что 89% ремонта, а это 1512 объектов, заняли небольшие местные дороги.

«Больше всего дорог отремонтируем в Богородском, Коломне, Шаховской, Егорьевске, Подольске, Одинцове», — подчеркнул вице-губернатор Подмосковья.

Всего за год отремонтируют 1697 дорог общей протяженностью более 1,5 тысячи километров.

Если кликнуть на конкретную дорогу, которая нам интересна, то справа мы увидим карточку с указанием того, где она находится и какая у нее протяженность, какие сроки Игорь Тресков.

Тресков рассказал, что на «Доброделе» жители смогут оставить свои комментарии, предложения или возражения.