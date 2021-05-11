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    11 мая 2021, 13:43

    Онлайн-карта на «Доброделе» покажет места строительства дорог и тротуаров в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков рассказал, что за год построят 1,7 тысячи тротуаров. Облик улучшат и у народных троп — привычных людям дорог, которые были в плохом состоянии. Уточнить адреса, по которым произойдут изменения, можно на интерактивной карте портала «Добродел».

    Онлайн-карта на «Доброделе» покажет места строительства дорог и тротуаров в Подмосковье | Изображение 1

    Народные тропы Подмосковья — это необустроенные дорожки, проложенные самими жителями. Теперь их приведут в порядок в рамках строительства новых тротуаров.

    Самое большое количество тротуаров сделаем в Балашихе, Орехово-Зуеве, Серпухове, Истре, Коломне

    Игорь Тресков.

    А чтобы жителям было легче ориентироваться, на «Доброделе» разместили карту, где можно кликнуть на свой район и увидеть планы по строительству тротуаров.

    «На интерактивной карте „Добродела“ можно увидеть и планы по ремонту дорог. Также мы учитываем мнения жителей о том, что необходимо сделать упор на маленьких местных дорогах», — добавил Тресков.

    Онлайн-карта на «Доброделе» покажет места строительства дорог и тротуаров в Подмосковье | Изображение 2

    По его словам, план сделали таким образом, что 89% ремонта, а это 1512 объектов, заняли небольшие местные дороги.

    «Больше всего дорог отремонтируем в Богородском, Коломне, Шаховской, Егорьевске, Подольске, Одинцове», — подчеркнул вице-губернатор Подмосковья.

    Всего за год отремонтируют 1697 дорог общей протяженностью более 1,5 тысячи километров.

    Если кликнуть на конкретную дорогу, которая нам интересна, то справа мы увидим карточку с указанием того, где она находится и какая у нее протяженность, какие сроки

    Игорь Тресков.

    Тресков рассказал, что на «Доброделе» жители смогут оставить свои комментарии, предложения или возражения.