Подмосковье 26 мая 2023, 02:27 Региональный этап детского турнира по футболу «Кожаный мяч» прошел в Подольске фото: министерство физической культуры и спорта Московской области

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Региональный этап детского турнира по футболу «Кожаный мяч» прошел в спортивном комплексе «Труд» в Подольске с 23 по 25 мая, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области. В соревнованиях участвовали 42 команды мальчиков и 18 коллективов девочек.

«История соревнований уже давно перевалила за полувековой рубеж, а его значимость для мальчишек и девчонок до сих пор остается на самом высоком уровне. Старейший турнир был создан в 1964 году, в нем ежегодно принимают участие тысячи юных спортсменов. Поздравляю всех участников турнира с его окончанием и желаю удачи на всероссийском финале!» — отметил глава ведомства Дмитрий Абаренов.

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Победители соревнований представят Подмосковье на всероссийском финальном турнире. В возрастной группе 2008–2009 года рождения лучшими стали мальчики из Рузы и девочки из Одинцова. Первое место в категории 2010–2011 года рождения заняли юноши из Власихи и спортсменки из Орехово-Зуева. В младшей возрастной группе (2012–2013 года рождения) победу одержали футболисты из Подольска и представительницы Клина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в регионе.

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