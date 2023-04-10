10 апреля 2023, 18:40
Турнир по функциональному многоборью среди детей прошел в Можайске
В подмосковном Можайске состоялся ежегодный турнир по функциональному многоборью среди детей от 7 до 12 лет «Время первых», приуроченный ко Дню космонавтики, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В подмосковном Можайске состоялся ежегодный турнир по функциональному многоборью среди детей от 7 до 12 лет «Время первых», приуроченный ко Дню космонавтики, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.В соревнованиях приняли участие более 130 юных спортсменов из Можайска, Рузы, Куровского, Дорохова, Удомли, Твери и Костромы. Молодые многоборцы были разделены на три возрастные категории: 2011–2012 гг. р., 2013–2014 гг. р., и 2015–2016 гг. р.
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Руководитель организатора турнира — объединения «Отряд Красных Панам», Денис Помазной отмечает, что ежегодно количество участников соревнований и городов-представителей стремительно растет. Создатели «Времени первых» прикладывают все возможные усилия для развития и усиления турнира.
«Нам важно, чтобы это мероприятие было не только спортивным, но и просветительским для детей. Важно развивать наше подрастающее поколение не только физически, но и интеллектуально. Хочу поблагодарить за помощь в организации министерство спорта Московской области, администрацию Можайского округа и руководство можайского культурно-досугового центра», — сказал Помазной.
Победители и призеры соревнований получили кубки и памятные призы от спонсоров и организаторов турнира.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры в регионе. По его словам, Подмосковье растет и обязано идти в ногу со временем.
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