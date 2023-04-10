Подмосковье 10 апреля 2023, 18:40 Турнир по функциональному многоборью среди детей прошел в Можайске Фото Антон Гончаров

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В подмосковном Можайске состоялся ежегодный турнир по функциональному многоборью среди детей от 7 до 12 лет «Время первых», приуроченный ко Дню космонавтики, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В подмосковном Можайске состоялся ежегодный турнир по функциональному многоборью среди детей от 7 до 12 лет «Время первых», приуроченный ко Дню космонавтики, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

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Руководитель организатора турнира — объединения «Отряд Красных Панам», Денис Помазной отмечает, что ежегодно количество участников соревнований и городов-представителей стремительно растет. Создатели «Времени первых» прикладывают все возможные усилия для развития и усиления турнира.

«Нам важно, чтобы это мероприятие было не только спортивным, но и просветительским для детей. Важно развивать наше подрастающее поколение не только физически, но и интеллектуально. Хочу поблагодарить за помощь в организации министерство спорта Московской области, администрацию Можайского округа и руководство можайского культурно-досугового центра», — сказал Помазной.

Победители и призеры соревнований получили кубки и памятные призы от спонсоров и организаторов турнира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры в регионе. По его словам, Подмосковье растет и обязано идти в ногу со временем.