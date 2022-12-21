Подмосковье 21 декабря 2022, 23:58 В Подмосковье за три года зафиксировано на 75% меньше случаев особо опасных заболеваний животных

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В Московской области за последние три года заболеваемость особо опасными болезнями животных снизилась на 75%. Этого удалось достичь благодаря эффективной работе ветеринарных специалистов, рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Зампред отметил, что вирусы особо опасных заболеваний животных, как правило, распространяются очень быстро и это может привести к потере поголовья в животноводческих и птицеводческих хозяйствах.

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«В случае вспышки особо опасных заболеваний, таких, как птичий грипп, оспа овец и коз, бешенство, африканская чума свиней, крайне важна оперативная работа специалистов», — сказал Георгий Филимонов.

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Ветеринарные специалисты Подмосковья систематически проводят комплекс профилактических мероприятий по предупреждению инфекций на территории региона, среди них — учения по ликвидации очагов заболеваний, где отрабатывают действия в случае распространения вирусов.

Для проведения исследований в регионе круглосуточно работают 12 ветеринарных лабораторий без выходных. Всего в Госветслужбе Подмосковья трудятся более двух тысяч врачей.

Ранее сообщалось, что около 14 тысяч безнадзорных животных отловили и привили от бешенства в Подмосковье с начала года.

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