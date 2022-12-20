Подмосковье 20 декабря 2022, 16:56 Около 14 тысяч безнадзорных животных отловили и привили от бешенства в Подмосковье с начала года

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В Подмосковье для контроля за популяцией безнадзорных животных введена система ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Об итогах реализации программы в 2022 году в студии «360» рассказал первый замминистра сельского хозяйства региона, руководитель Государственной ветеринарной службы Сергей Воскресенский.

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«Мы изымаем из естественной среды обитания безнадзорное животное, лечим его, вакцинируем, стерилизуем, чтобы оно не могло давать потомство. И если это животное не агрессивное, не представляет опасности для жизни и здоровья наших граждан, мы опять его высаживаем на место, откуда взяли», — рассказал Сергей Воскресенский.

Замминистра пояснил, зачем выловленное, стерилизованное и привитое животное возвращают на улицу — в итоге это позволяет снижать количество безнадзорных собак и кошек.

«Животное обитает в своем ареале, куда оно не допускает других животных, своих конкурентов. Если это животное стерилизовано, оно не производит потомство, и соответственно, на этой территории прекращается размножение. Мы, когда начинали, в 2020 году отловили порядка 21 тысячи собак, пропустили через эту программу, в этом году число это не превысит 14 тысяч», — сообщил Воскресенский.

Ранее Сергей Воскресенский сообщил, что новый подмосковный закон об обязательной регистрации домашних животных вступит в силу 1 сентября 2023 года.

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