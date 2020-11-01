Депутат Онищенко предложил бесплатно раздавать маски пенсионерам

После введения обязательного масочного режима государству необходимо обеспечить пожилых людей средствами индивидуальной защиты. Именно пенсионеры в первую очередь находятся в зоне риска.

Одноразовые маски нужно менять каждые два часа.

«И вот, если кто-то это посчитает, то нам просто может не хватить одноразовых масок, поэтому, требуя, мы должны обеспечить», — сказал Онищенко.

По его словам, россияне должны серьезнее относиться к принимаемым ограничительным мерам из-за распространения коронавируса. От действий каждого зависит, когда пандемия пойдет на спад. Важно относиться к своему здоровью более ответственно.

Кроме того, депутат прокомментировал действиях туристических организаций.

«Первой открыли Турцию. Я тогда сразу сказал, что поторопились. Но даже когда ее открыли, я сказал, не надо туда ехать отдыхать, потому что доверия к турецкому здравоохранению у меня нет. А наши турфирмы пошли на поводу у своих, по сути, реальных хозяев», — заявил Онищенко.

Он напомнил, что в Китае с 1,5 миллиарда гражданами сейчас насчитывается 85 тысяч зараженных. Им негде испытать свою вакцину, потому что нет больных. «А мы ждем, когда будем снова сидеть дома», — добавил депутат.

Ранее Онищенко предложил выпускать как можно больше многоразовых масок. Необходимость постоянно покупать одноразовые становится финансовым обременением для пенсионеров и бюджетников.