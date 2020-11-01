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    01 ноября 2020, 11:02

    Депутат Онищенко предложил бесплатно раздавать маски пенсионерам

    Алена Макаренко

    Власти должны бесплатно раздать маски пенсионерам. С таким предложением выступил депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Депутат Онищенко предложил бесплатно раздавать маски пенсионерам

    После введения обязательного масочного режима государству необходимо обеспечить пожилых людей средствами индивидуальной защиты. Именно пенсионеры в первую очередь находятся в зоне риска.

    Одноразовые маски нужно менять каждые два часа.

    «И вот, если кто-то это посчитает, то нам просто может не хватить одноразовых масок, поэтому, требуя, мы должны обеспечить», — сказал Онищенко.

    По его словам, россияне должны серьезнее относиться к принимаемым ограничительным мерам из-за распространения коронавируса. От действий каждого зависит, когда пандемия пойдет на спад. Важно относиться к своему здоровью более ответственно.

    Кроме того, депутат прокомментировал действиях туристических организаций.

    «Первой открыли Турцию. Я тогда сразу сказал, что поторопились. Но даже когда ее открыли, я сказал, не надо туда ехать отдыхать, потому что доверия к турецкому здравоохранению у меня нет. А наши турфирмы пошли на поводу у своих, по сути, реальных хозяев», — заявил Онищенко.

    Он напомнил, что в Китае с 1,5 миллиарда гражданами сейчас насчитывается 85 тысяч зараженных. Им негде испытать свою вакцину, потому что нет больных. «А мы ждем, когда будем снова сидеть дома», — добавил депутат.

    Ранее Онищенко предложил выпускать как можно больше многоразовых масок. Необходимость постоянно покупать одноразовые становится финансовым обременением для пенсионеров и бюджетников.