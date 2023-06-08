Подмосковье 08 июня 2023, 13:41 Школу для 1,6 тысячи учеников построят в Видном к 2024 году застройщик «Брусника»

Читать 360tv в

Школу на 1675 мест возведут в жилом комплексе «Первый квартал» в Видном, сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Строительством учебного заведения занимается компания «Брусника» по программе комплексного развития территории, завершить работы планируют в 2024 году.

Специалисты подготовили свайное поле и основание для фундаментов, также проведены временные тропы и ограждения. На близлежащей территории школы появится парк, экспериментальный огород и сад с тактильными камнями. Ученики смогут изучать окружающую природу в свободное от уроков время.

Реклама

Пятиэтажное здание образовательного учреждения площадью 27 тысяч квадратных метров построят по нестандартному проекту. Все помещения школы будут многофункциональными: классы-трансформеры, общественные пространства, спортзал и амфитеатр на 600 человек. С ближайшими домами школу соединит пешеходный мост.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии школьных стадионов для занятий спортом в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».