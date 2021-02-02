В Подмосковье спасают сбитого лося. Его усыпили и теперь повезут на операцию
«В эти минуты ветврачи региона сделали обездвиживающий укол лосю, который попал в ДТП в пятницу недалеко от деревни Бренево Лотошинского городского округа. Животное молодое — ему полтора года. Лось в результате столкновения получил сильные травмы, в частности, открытый перелом задней конечности», — сказал Сергей Воскресенский.
Как уточнил министр, ветеринарные врачи после осмотра животного сделали вывод, что с такими травмами в природе лось бы не выжил.
После операции животному вызвался помочь фермер из Шаховского округа Алексей Седой. Он готов забрать лося из ветклиники и выходить травмированное животное.
«Если бы этого не произошло, то зверя пришлось бы усыпить. Во-первых, чтобы животное не мучилось, так как с такими травмами он бы не выжил в природе. Во-вторых, травмированное животное может быть опасным для людей «, — сказал Сергей Воскресенский.
Сейчас животное усыпили и приготовили для транспортировки в частную ветлечебницу в Волоколамске. После операции лось пройдет там реабилитационный период.
Ранее стало известно, что ветеринары взяли под наблюдение волка, найденного жителями Одинцова вечером 15 января. Животному поставили прививку от бешенства и дали индивидуальный вольер в питомнике.