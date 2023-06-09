Подмосковье 09 июня 2023, 04:30 Около 1400 тонн клубники планируют собрать фермеры Подмосковья в этом году Источник фото: КФХ «Вкус и польза»

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Сезон клубники начался в Подмосковье, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Первые массовый сбор урожая фермеры проведу в ближайшие выходные.

По словам курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства региона Георгия Филимонова, в этом году в Подмосковье планируют собрать около 1400 тонн ягод. В этом сезоне фермеры посадили более 130 тысяч кустов клубники.

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«На прилавках местная ягода появится уже через полторы-две недели», — отметил Филимонов.

Предприятие «Совхоз имени Ленина» в Ленинском округе является крупнейшем в регионе по выращиванию клубники в открытом грунты. Ежедневно специалисты собирают до 60 тонн ягод, также поучаствовать в сборе приглашают и местных жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье занимает лидирующие позиции в стране в отрасли сельского хозяйства.

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