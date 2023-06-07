Подмосковье 07 июня 2023, 17:59 Андрей Воробьев заявил о двукратном увеличении площадей сельхозземель Подмосковья за 10 лет Губернатор Подмосковья Воробьев: площадь сельхозземель увеличилась до 900 тысяч гектаров Пресс-служба губернатора Московской области

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Московская область вышла на первое место по России по производству сыра и заняла второе место по производству овощей в закрытом грунте. Все это стало возможно, благодаря проведенным программам правительства в области сельского хозяйства. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения с жителями.

Он напомнил, что в регионе продолжают реализовывать программу по переводу заброшенных участков в сельхозземли.

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«Когда мы начинали задействовано было 480 тысяч гектаров, сейчас под 900 тысяч. А всего у нас миллион гектаров сельхозземель», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что проведенная работа помогла увеличить объемы сбора зерновых. Но возникли сложности с элеваторами и экспортом. Решением этих вопросов сейчас занимается региональное правительство.

Свой вклад в развитие сельского хозяйства Подмосковья вносят фермеры и частные предприятия.

Губернатор Андрей Воробьев отмечал, что все проекты аграриев, направленные на импортозамещение, получают полную поддержку властей региона.

Только в прошлом году два сельскохозяйственных проекта открыли в Реутове и Луховицах, а до конца этого года запустят еще 11. В том числе семеноводческий комплекс в Зарайске, производство семян томата и перца в Коломне, репродуктор первого порядка в Шаховской.