Подмосковье 20 июня 2023, 13:53 Бизнес-лекция предпринимателя Андрея Ковалева пройдет в Дубне 6 июля Unsplash

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Бизнес-лекция лидера Общероссийского движения предпринимателей, владельца группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андрея Ковалева состоится 6 июля в конференц-зале молодежного центра «Инициатива». Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области.

Андрей Ковалев поделится с гостями лекции опытом ведения и организации бизнеса, расскажет о взаимодействии предпринимателей с властями и приведет примеры методов в решении антикризисных вопросов на фоне новой экономической обстановки. Также на мероприятии выступит специалист подмосковного центра «Мой бизнес» с докладом о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Участники смогут задать вопросы и получить консультацию экспертов.

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Начало лекции запланировано на 13:00 по московскому времени. Молодежный центр «Инициатива» находится по адресу: город Дубна, улица Академика Балдина, дом 2. Участие в мероприятии бесплатное, для посещения необходимо оставить заявку на форме или по номеру телефона 8-915-174-35-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.

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