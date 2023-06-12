Подмосковье 12 июня 2023, 03:30 Экстремальные гонки с собаками «Хвостатый драйв» прошли в Старой Купавне Пашуто Ксения

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Экстремальные гонки с собаками «Хвостатый драйв» прошли в Старой Купавне Богородского округа. В соревнованиях приняли участие более 500 человек из 50 городов России со своими питомцами различных пород.

Впервые мероприятие состоялось в 2019 году, популярность забега стремительно растет с каждым годом. Участники преодолевают препятствия в виде карьеров, колес, бродов, спусков и подъемов. Также организаторы проводят гонки в ночное время. Владельцы собак передвигаются с фонариками, а питомцы со светящимися ошейниками.

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На финише спортсмены получают памятную медаль, победителей определяют в каждой возрастной категории. Принять участие в гонках «Хвостатый драйв» может любой желающий от восьми лет.

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