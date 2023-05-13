Подмосковье 13 мая 2023, 01:24 Очный тур олимпиады по русскому языку для школьников-иностранцев прошел в Подмосковье АСОУ

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Очный тур олимпиады по русскому языку для учащихся-иностранцев прошел в Академии социального управления (АСОУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В олимпиаде участвовали ученики школ Московской области в двух возрастных категориях. За победу боролись учащиеся 6-8 и 9-11 классов.

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«Это традиционная ежегодная олимпиада, которая проходит в конце учебного года на базе АСОУ. Результаты объявят 15 мая», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ в регионе откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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