Подмосковье 08 июня 2023, 09:00 Семинар по улучшению уличного освещения Подмосковья пройдет в Красногорске Министерство благоустройства Московской области

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Семинар на тему «Стандарты систем наружного освещения территорий Московской области» пройдет в Красногорске, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья. В мероприятии примут участие представители эксплуатирующих организаций, администраций городских округов региона и научные специалисты.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, вопрос качественного уличного освещения в Московской области является одним из ключевых в сфере благоустройства. С 2017 года в регионе реализуется проект «Светлый город», благодаря которому в Подмосковье находиться в темное время суток стало безопаснее и комфортнее.

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«Мы проводим освещение в парках и лесопарках и нам особенно важно, чтобы оно не вредило природе и не нарушало привычный ритм жизни животного мира. Такие мероприятия, как этот семинар, позволят лучше понять, как сделать места отдыха более комфортными для пребывания людей и в то же время не навредить природе», — отметил министр.

Также гости семинара обсудят влияние искусственного света на биологическую сферу, человека и природу. Эксперты в области биологии и экологии рассмотрят проблемы и предложат способы их решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в развитие региона.

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