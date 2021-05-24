Фестиваль «17 мгновений» пройдет на площадках «Кинопарка» и «Кинопаркинга»

Пятый международный кинофестиваль имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» пройдет в Павловском Посаде с 26 по 30 мая. Впервые его откроют проекты Мособлкино «Кинопарк» и «Кинопаркинг». На экранах представят внеконкурсную программу фестиваля.

Площадка «Кинопаркинга» расположится на парковке Дома культуры «Октябрь». Здесь пройдут показы внеконкурсных кинокартин иностранных режиссеров для молодежной аудитории.

Ретроспективные показы фильмов с участием Вячеслава Тихонова пройдут на площадке «Кинопарка» в ПКиО Павловского Посада.

В конкурсной программе V Международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» будет представлено 12 полнометражных фильмов из девяти стран и 12 киносериалов производства России, Франции, Бельгии, Великобритании, Австралии, США, ЮАР, Германии и Белоруссии.

Жюри возглавит народная артистка России Ольга Остроумова. В жюри войдут режиссер Георгий Шенгелия, актер Петар Зекавица, народный артист России Аристарх Ливанов, журналист и писатель Сусанна Альперина.

В программе фестиваля, помимо кинопоказов, мастер-классы, встречи с режиссерами, продюсерами и артистами, а также гала-концерты на торжественных церемониях открытия и закрытия.

Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Подмосковья, «Мособлкино» и администрации Павловского Посада.