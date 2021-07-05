В Подмосковье к началу учебного года откроют 50 новых школ

Подмосковные строители к 1 сентября сдадут 50 новых школ и 15 пристроек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании с региональным правительством.

«К 1 сентября 2021 года мы откроем не только 50 школ, но и дополнительно 15 пристроек, которые будут введены [в эксплуатацию] до конца года. <…> Прошу каждого из вас посмотреть на вопросы благоустройства и уделить внимание, оказать содействие, поддержку новым директорам по набору учителей. Чтобы и форма, и содержание соответствовали самым высоким стандартам», — заявил глава региона.

Он отметил, что актуальной проблемой в преддверии нового учебного года в Подмосковье является нехватка детских садов. Воробьев поручил руководству Одинцова, Красногорска, Балашихи и Реутова найти быстрые и эффективные решения этого вопроса.

«Быстрые и эффективные решения заключаются в том, чтобы те помещения, которые могут быть быстро адаптированы [под детские сады], приведены в современный облик, смогли принять наших ребятишек. Еще раз делаю акцент на те муниципалитеты, где эта тема по-прежнему находится в очень сложной ситуации», — подчеркнул губернатор.

Ранее в пресс-службе министерства строительного комплекса Подмосковья рассказали, что до конца 2021 года в Раменском появится новая школа на 1,1 тысячи мест. Строительство уже вышло на финальный этап.