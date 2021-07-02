Школу на 1,1 тысячи мест в Раменском достроят в этом году

В этом году в десятом микрорайоне Раменского достроят школу на 1,1 тысячи мест. Работы уже вышли на завершающий этап. Строительство проводят в рамках реализации президентского проекта «Образование». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На сегодняшний день на стройплощадке работают более 320 человек. Темпы работ на объекте значительно увеличены. На завершающий этап вышли фасадные и отделочные работы, ведется монтаж инженерных сетей, продолжается благоустройство прилегающей территории», — рассказал глава строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он уточнил, что у строителей есть все необходимые для завершения работ материалы.

В четырехэтажном здании школы площадью 16,6 тысячи квадратных метров будут комфортабельные учебные классы, лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая с пищеблоком.

В школе создадут комфортные условия для учеников с ограниченными возможностями здоровья.

Около школы разместят спортивную площадку со стадионом, футбольным полем, беговыми дорожками и местом для игровых видов спорта.

Закончить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируют уже в этом году.