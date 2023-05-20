Подмосковье 20 мая 2023, 00:30 Более 700 земельных участков сельхозназначения в Подмосковье остались запущенными МИО МО

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Более 700 участков земли под ведение сельского хозяйства в Московской области остались запущенными. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

В Рузе представители ведомства, Россельхознадзора, налоговой службы и местной администрации провели осмотр земельного участка площадью 55,5 гектара рядом с деревней Никулкино. Он выглядел как неиспользуемый.

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«Собственником с 2018 года является АО „Знаменское“. Произведен осмотр, налицо явное неиспользование земельного участка, а это КоАП РФ часть 2 статья 8.8», — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В итоге материалы по участку направили в управление Россельхознадзора.

В этом году в Московской области планируют проверить 1236 земельных участков сельхозназначения. Из них уже осмотрели 824.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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