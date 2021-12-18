В Подмосковье 11-летнюю девочку укусил скорпион

В Подмосковье скорпион укусил 11-летнюю девочку. Он выпрыгнул на нее из мешка с игрушками. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ребенок проживает в деревне Тарасовка Наро-Фоминского района. Как рассказала мама девочки, ее дочка высыпала игрушки из мешка. После этого оттуда внезапно выпрыгнул скорпион и укусил ребенка за руку.

Родители обработали место укуса самостоятельно. Приехавшие на место происшестия врачи обнаружили у девочки токсическое воздействие яда. Ей сделали укол антидота и отвезли в больницу.

По данным Mash, в настоящее время с девочкой все в порядке. При этом, откуда скорпион появился в мешке с игрушками, неизвестно. За границей семья не была.

Ранее сообщалось о том, что а юге Египта случилось нашествие скорпионов из-за ливней: за день опасные насекомые покусали более 500 человек в провинции Асуан. Всем вовремя ввели противоядие, никто не погиб.