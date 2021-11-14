Более 500 человек за день пострадали от укусов скорпионов в Египте

На юге Египта нашествие скорпионов из-за ливней: за день опасные насекомые покусали более 500 человек в провинции Асуан. Всем вовремя ввели противоядие, никто не погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу исполняющего обязанности главы Минздрава Египта Халеда Абд аль-Гаффара.

«503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов. Погибших от укусов нет. <…> Все ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц», — цитирует пресс-служба министра.

По словам главы египетского Минздрава, запаса противоядий от укусов скорпионов и змей в больницах страны достаточно.

Ливни и град обрушились на юг Египта в субботу, 13 ноября. Для этих широт такие погодные явления большая редкость. Потоки воды разрушили норы скорпионов и ядовитые насекомые вышли к домам людей. Перед разгулом стихии Минздрав подготовил более двух тысяч машин скорой помощи и 48 внедорожников для помощи людям.