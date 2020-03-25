Реконструированный коллектор открыли в Павшинской пойме

Красногорск вздохнет свободнее. В Павшинской пойме реконструировали канализационный коллектор, из-за аварий которого происходили выбросы в Москву-реку.

По словам местных жителей, они регулярно могли наблюдать «канализационные фонтаны». Власти заявили, что ежегодно на этом коллекторе фиксировали около десяти аварий.

«В районе набережной были прорывы, в том числе фонтаны, которые, конечно, создавали очень неблагоприятные условия. Жители это видели, ощущали, и это вызывало определенную панику», — рассказал местный житель Владимир Кротков.

Реконструкция продлилась всего год, но за это время проделали большой объем работы: старый аварийный коллектор залили бетоном, а новый вырыли в одном из самых проходных мест, у пешеходного моста.

Источник фото: телеканал «360»

Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина призналась, что она сначала была в ужасе от выбранного места, ведь оно проходное, а значит, жители могли терпеть неудобства от грязи и стройки. Но, на самом деле, большую часть работ они не заметили, а сейчас коллектор и вовсе уже готовят к запуску.

Он проходит через реку, на глубине 20 метров. Это полтора километра инженерных сетей с пропускной способностью свыше 90 тысяч кубометров в сутки. Для надежности использовали полиэтиленовые трубопроводы диаметром почти полтора метра, упакованные в специальный защитный футляр.

«Впервые в истории ЖКХ здесь применен проходной щит, который использовался до этого только при создании тоннелей метрополитена и отдельных шахтных выработок», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Срок эксплуатации нового коллектора составит, как минимум, 60 лет. Инженеры обещают, что разницу почувствуют не только 300 тысяч жителей Павшинской поймы, но и весь Красногорск.