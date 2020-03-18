Тотальное обновление. Фенинскую насосную станцию в Балашихе реконструируют в 2020 году

Фенинскую канализационную насосную станцию в Балашихе реконструируют в 2020 году. Там обновят очистное оборудование, трубы и насосы, проведут капитальный ремонт.

Также в микрорайоне Павлино заменят водопроводные сети. Работы выполнят в этом году. По всему округу промоют канализационные коллекторы. Модернизируют и водозаборный узел №25 на Пионерской улице: там появятся новые станции обезжелезивания, смягчения и обеззараживания воды.

«Мы установили станции обезжелезивания, поэтому уже с 2020 года в воде, которую получают жители Железнодорожного, нет железа. На следующем этапе будем избавлять воду от жесткости. Реконструкция коснется объекта на Пионерской, а в Павлине мы модернизируем Фенинскую канализационную насосную станцию», — сказал руководитель Балашихинского водоканала Сергей Степашин.

Обновят и дороги

Кроме того, в 2020 году расширят дорогу на Керамической улице, соединяющую Павлино с Носовихинским шоссе. Об этом сообщил депутат Совета депутатов Балашихи Сергей Яковлев на встрече с местными жителями.

«Улица станет четырехполосной. Также сделаем три развязки на Носовихинском шоссе», — уточнил он.

На проектирование из регионального бюджета выделили 340 миллионов рублей. Помимо этой дороги, в микрорайоне Павлино продолжат развивать в 2020 году транспортную инфраструктуру.