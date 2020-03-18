    18 марта 2020, 11:51

    Тотальное обновление. Фенинскую насосную станцию в Балашихе реконструируют в 2020 году

    Анастасия Аброськина

    Фенинскую канализационную насосную станцию в Балашихе реконструируют в 2020 году. Там обновят очистное оборудование, трубы и насосы, проведут капитальный ремонт.
    Тотальное обновление. Фенинскую насосную станцию в Балашихе реконструируют в 2020 году

    Также в микрорайоне Павлино заменят водопроводные сети. Работы выполнят в этом году. По всему округу промоют канализационные коллекторы. Модернизируют и водозаборный узел №25 на Пионерской улице: там появятся новые станции обезжелезивания, смягчения и обеззараживания воды.

    «Мы установили станции обезжелезивания, поэтому уже с 2020 года в воде, которую получают жители Железнодорожного, нет железа. На следующем этапе будем избавлять воду от жесткости. Реконструкция коснется объекта на Пионерской, а в Павлине мы модернизируем Фенинскую канализационную насосную станцию», — сказал руководитель Балашихинского водоканала Сергей Степашин.

    Обновят и дороги

    Кроме того, в 2020 году расширят дорогу на Керамической улице, соединяющую Павлино с Носовихинским шоссе. Об этом сообщил депутат Совета депутатов Балашихи Сергей Яковлев на встрече с местными жителями.

    «Улица станет четырехполосной. Также сделаем три развязки на Носовихинском шоссе», — уточнил он.

    Тотальное обновление. Фенинскую насосную станцию в Балашихе реконструируют в 2020 году | Изображение 1

    На проектирование из регионального бюджета выделили 340 миллионов рублей. Помимо этой дороги, в микрорайоне Павлино продолжат развивать в 2020 году транспортную инфраструктуру.