Подмосковье 10 мая 2023, 22:51 Депутаты Одинцова передали медицинское оборудование участнику СВО Никита Сморкалов

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Депутаты Мособлдумы и представители Совета депутатов городского округа Одинцово встретились в приемной «Единой России» с майором медицинской службы Семеном Цоем. Участник СВО получил необходимые медикаменты и оборудование для бойцов.

Супруга военнослужащего Наталья Сайганова активно участвует в сборе гуманитарной помощи для российских солдат и сотрудничает с организациями «Помощь фронту» и «Офицеры запаса». Перед закупкой необходимых вещей и их отправкой в части женщина выясняет актуальные потребности бойцов.

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«Сегодня мы по запросу Натальи передали твердые носилки. Также мы приобретаем дополнительные медикаменты, продукты и поддерживаем жен мобилизованных» — отметила член местного Совета депутатов Оксана Романовская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что добровольцы проекта «Доброе дело» собрали почти четыре тысячи тонн помощи участникам СВО и жителям новых регионов России.

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