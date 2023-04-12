Важное 12 апреля 2023, 16:47 Подмосковное «Доброе дело» собрало тонны гумпомощи Донбассу — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: почти 4 тысячи тонн гумпомощи собрали на акции «Доброе дело»

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Свыше 3,6 тысячи тонн гуманитарной помощи участникам СВО и жителям новых регионов России собрали на акции «Доброе дело» в Подмосковье за год. Ее инициировали школьники. Ровно год назад они обратились к губернатору Андрею Воробьеву с просьбой поддержать проект.

Благодаря акции все школы Подмосковья объединились для поддержки бойцов СВО, их семей и жителей присоединенных к России регионов. Ученики, их родители и педагоги собирали гуманитарную помощь, писали письма и отправляли трогательные рисунки на передовую.

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Андрей Воробьев одобрил предложение школьников и одним из первых принял участие в «Добром деле». Спустя ровно год акции он еще раз подчеркнул ее важность и поблагодарил ребят.

Идеи, которые предлагают дети, всегда самые искренние и настоящие. Когда подмосковные школьники сказали, что хотят помогать жителям Донбасса, мы, конечно, не могли остаться в стороне. Андрей Воробьев

Акцию активно поддержали и предприниматели. Они отправляют в зону СВО цистерны с питьевой водой, фуры с лекарствами, медицинские расходники и даже десятки тысяч тонн мороженого.

«Акция „Доброе дело“ сначала проходила в школах, но вскоре охватила весь регион. Жители, волонтеры, предприниматели — участвуют очень многие. В каждом муниципалитете работает волонтерский пункт, где можно внести свою лепту», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что благодаря акции «Доброе дело» за год удалось собрать более 3,6 тысячи тонн помощи. Свыше двух тысяч волонтеров помогают сортировать и отправлять ее в зону СВО.

Спасибо активным и неравнодушным жителям, бизнесу, молодым ребятам. Бойцы с передовой говорят, что в самые тяжелые минуты согревают не только печки и одежда, но и доброта людей, теплые слова поддержки. Андрей Воробьев

Акцию поддержали народные артисты России Николай Басков и Александр Буйнов, олимпийская чемпионка Светлана Журова, телеведущий Евгений Попов, лидер группы «Кипелов» Валерий Кипелов, олимпийский чемпион Никита Нагорный и многие другие.

Все желающие могут внести свою лепту и прийти в любой из волонтерских пунктов в Подмосковье. Найти адреса можно на сайте volontermo.ru.