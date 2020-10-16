Особая угроза: в Подмосковье рассмотрели 2140 жалоб на торговлю в неположенных местах

Жители Подмосковья направили более 2,1 тысячи жалоб на нарушения в сфере нестационарной торговли с конца 2019 года. Большинство из них касается продажи в неразрешенных местах.

Обращения, которых накопилось 2140, поступали через портал «Добродел». Рассматривали их специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Более 70% жалоб по теме „Нестационарная торговля“ касаются несанкционированных точек», — уточнили в министерстве сообщении.

Поступившие от граждан сигналы по вопросам потребительского рынка, в том числе и о незаконной торговле, обрабатывают через Единый центр управления регионом. Пик жалоб на несанкционированную торговлю пришелся на июль и август. Чтобы ускорить работу по ликвидации таких объектов, внутренние сроки модерации и время для выхода муниципальных образований с проверкой сократили.

«Для сезонных точек срок ликвидации — сутки, для более сложных (киоски, павильоны) — неделя. Результатом работы должен быть фотоотчет, где и мы, и заявитель видим, что нарушения устранены», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Несанкционированной торговли в регионе с каждым годом становится все меньше. Власти действуют в этой сфере только на благо покупателей. Покупка продуктов в стихийно появившихся точках потенциально несет угрозу для здоровья: официальных документов о качестве товара нет, как и разрешения на его распространение.

Чтобы максимально объективно оценить ситуацию в сфере нестационарной торговли, специалисты ведомства объезжают территории, в том числе по обращениям из «Добродела». Ежедневно проверяют свыше 100 таких объектов. Особое внимание выделяют тем из них, что расположены вдоль вылетных магистралей и рядом с железнодорожными станциями.

«Это территории, незаконная торговля на которой не только является нарушением федерального законодательства, но, в первую очередь, создает особую угрозу жизни и здоровью граждан», — сказал Разин.

Больше всего с начала года жаловались жители Люберец, которые направили 240 обращений, Балашихи (238) и Ленинского (138). По обращениям за девять месяцев 2020 года демонтировали свыше 200 незаконных точек, из которых 59 были сезонными.