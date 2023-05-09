Подмосковье 09 мая 2023, 16:05 Праздничный парад в честь Дня Победы прошел в Наро-Фоминске Лилия Закирова

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Торжественный парад в честь 78-й годовщины Великой Победы состоялся в городе воинской славы Наро-Фоминске. В шествии приняли участие гвардейцы и курсанты военных училищ.

«В этот весенний день мы празднуем годовщину Победы. Низкий поклон нашим ветеранам и тем, кто не дожил до 78-й годовщины. Наши доблестные военнослужащие достойно и с честью выполняют свой долг в зоне СВО. Сегодня войска наро-фоминского военного гарнизона пройдут по городу воинской славы», — сказал глава округа Роман Шамнэ.

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Праздничный парад открыли солдаты 4-й гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина краснознаменной дивизии имени Ю. В. Андропова. Военнослужащие почтили 32 воина-кантемировца, которые были удостоены звания Героя Советского Союза. Также некоторые представители дивизии принимают участие в СВО, государственными наградами отмечены порядка 800 человек.

Артиллеристы 1182-го Гвардейского артиллерийского Новгородского краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого и Александра Невского полка 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии приняли участие в парадном строю. Воины полка также сражаются в СВО за отстаивание интересов Родины.

Кроме того, в шествии выступили курсанты Санкт-Петербургских военно-морских институтов, а также офицеры и воспитанники калининградского Балтийского высшего военно-морского училища. В будущем учащиеся пополнят составы флота пограничной службы ФСБ и Минобороны.

Участники парада почтили минутой молчания погибших во времена ВОВ солдат и усопших ветеранов. Мероприятие завершилось церемонией возложения цветов к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы участников ВОВ и жителей региона.

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