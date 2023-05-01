Подмосковье 01 мая 2023, 05:30 Бесплатные показы в уличных кинотеатрах Подмосковья начнутся 1 мая Министерство культуры и туризма Московской области

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Бесплатные уличные показы в летних кинотеатрах Подмосковья стартуют 1 мая, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Сеансы будут проходить в рамках проекта «Кинопарк».

В репертуаре представлены лучшие отечественные картины, мультфильмы и классика советского кинематографа. Организаторы покажут зрителям комедию «Я на перемотке!», фэнтези «Грозный папа» и многое другое. Ко Дню Победы запланированы показы фильмов на патриотическую тематику.

Министерство культуры и туризма Московской области

В мае пройдут 42 сеанса на 18 площадках в 14 городских округах. Вход на все показы свободный. Проект «Кинопарк» создан Минкультом Подмосковья совместно с организацией «Креативное бюро „Регион“».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об активной подготовке к летнему сезону в Подмосковье.