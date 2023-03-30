Подмосковье 30 марта 2023, 01:23 Цифровой график производства работ внедрят для строительного контроля в Подмосковье

Читать 360tv в

В Министерстве строительного комплекса Московской области прошло совещание, посвященное практике использования цифрового графика производства работ. Его будут использовать при контроле за возведением объектов социнфраструктуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии приняли участие представители Мингосуправления региона и ГКУ «Дирекция заказчика капитального строительства».

Реклама

Цифровой график производства работ будет функционировать на основе информационной системы «Мониторинг бюджетного строительства». На совещании обсудили особенности внедрения этой практики.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».