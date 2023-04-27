Подмосковье 27 апреля 2023, 12:58 Строители из Подмосковья восстановят детский сад в Мариуполе ГБУ МО «УТНКР»

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Рабочая бригада из Подмосковья восстановит детский сад и ясли на Киевской улице в Мариуполе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В здании уже заменили кровлю и установили новые окна.

«В настоящее время во внутренних помещениях детского сада выполняются отделочные работы — идет шпаклевка и покраска стен, завершаются работы по монтажу систем водоснабжения и электроснабжения. Все ремонтные работы проходят под контролем наших подмосковных специалистов „Управления технического надзора капитального ремонта“, — рассказал глава ведомства Антон Велиховский.

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После окончания работ дети Мариуполя вернутся в обновленное учреждение с новыми игрушками. Также будет готов для проведения торжественных мероприятий просторный актовый зал, а в хозяйственной части появится новая современная техника.

Специалисты «Управления технического надзора капитального ремонта» (УТНКР) регулярно проводят строительный контроль на объекте. Уделяется особое внимание качеству стройматериалов, соответствие объемов работ утвержденной смете, соблюдение сроков, количество рабочих и соблюдение мер безопасности. Сотрудники делают все, чтобы по завершении мероприятий ремонт отвечал всем современным требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в регионе. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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