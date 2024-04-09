Подмосковье 09 апреля 2024, 11:13 Финал соревнований по шахматам «Белая ладья» пройдет в Королеве Федерация шахмат Московской области

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Космическая столица России примет финальные соревнования по шахматам «Белая ладья». Игры пройдут в Королеве с 18 по 22 апреля, о чем сообщили в Минспорте Подмосковья.

Участие в соревнованиях примут команды-победительницы из муниципалитетов Московской области, команда-победительница регионального этапа 2023 года, а также команды, допущенные по решению тренерского совета Федерации.

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Победители турнира представят Подмосковье на всероссийском этапе.

Для юных шахматистов организуют экскурсию по городу космонавтов, в Центр управления полетами «Роскосмоса» и в Центр подготовки космонавтов в Звездном городке.

Заявки для участия в соревнованиях принимаются не позднее 15 апреля включительно в электронной форме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

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