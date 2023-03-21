Подмосковье 21 марта 2023, 15:36 Станция для мойки автобусов открылась в Королеве Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья сообщил об открытии новой помывочной станции на базе филиала компании «Альфа грант» в Королеве. Здесь будут обслуживать автобусы большого класса.

Дополнительная моечная станция улучшит внешний вид пассажирского автопарка. Контроль за состоянием автобусов будет усилен.

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Автобусы должны ежедневно проходить плановую мойку и влажную уборку салона после окончания рабочей смены на маршруте.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий.