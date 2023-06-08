Подмосковье 08 июня 2023, 23:02 Новые надзорные ведомства добавили в подмосковный электронный «Комплексный сервис для бизнеса» Главгосстройнадзор МО

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Новые федеральные виды надзора добавили в «Комплексный сервис» для бизнеса на региональном портале государственных услуг, сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области. К ресурсу присоединились Министерство ЖКХ, экологии и сельского хозяйства и продовольствия, а также Главное управление культурного наследия.

Для заявителей доступны 36 форм документов для бизнеса и контрольно-надзорных органов. Извещения, акты, уведомления, ходатайства, протоколы, уведомления и предписания пользователи смогут отправлять в электронном виде. Всего услуга объединяет 14 ведомств и 3️9 видов надзора в Подмосковье.

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Также на портале есть возможность записаться на консультацию, самообследование и профилактический визит. Главгосстройнадзор Московской области внедрил ресурс для упрощения коммуникации между предпринимателями и надзорными ведомствами. Узнать подробности и подать заявку на получение услуги можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса в регионе.

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