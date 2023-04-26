26 апреля 2023, 02:30
Поликлиника в Яхроме частично заработала по проекту Минздрава Подмосковья
Медучреждение в Яхроме Дмитровского городского округа преобразилось по новому стандарту «Поликлиника. Перезагрузка». Для пациентов создали комфортные зоны ожидания, удобное электронное табло с расписанием врачей, также упростили получение направлений на анализы и записи к докторам.
«Терапевтам завезли новую мебель, обновили компьютеры в каждом медицинском кабинете. Ждем еще мебель для кабинетов и зон отдыха пациентов, доделываем маршрутизацию на верхних этажах поликлиники», — рассказала старшая медсестра Яхромского филиала Дмитровской областной больницы Юлия Ханыгина.
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Также специалист добавила, что благодаря проекту «Поликлиника. Перезагрузка» количество очередей в клинике заметно сократилось. Пациентам стало проще ориентироваться в учреждении за счет удобной навигации кабинетов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленную поликлинику № 1 в Реутове.
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Минздрав
Поликлиники
Дмитров
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