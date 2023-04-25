Важное 25 апреля 2023, 13:29 Губернатор Воробьев: поликлиника № 1 в Реутове стала современной и вдвое больше

Читать 360tv в

Поликлиника № 1 на улице Гагарина в Реутове стала вдвое больше благодаря пристройке. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что ее открыли месяц назад по просьбам жителей. Она возвысилась на четыре этажа и отвечает самым современным стандартам качества.

До расширения поликлиника могла принимать по 350 пациентов в смену, а теперь рассчитана на 600. Строительство современного корпуса началось осенью 2021 года, когда губернатор совместно с жителями заложил в фундамент памятную капсулу.

Реклама

«Самой поликлинике при растущем городе, как говорят, „стало тесно“. Не хватало площадей. В 2017 году, когда мы приезжали на Фабричный пруд, жители рассказывали об этой проблеме и попросили помочь», — сказал Андрей Воробьев.

Новый корпус оснастили современным оборудованием, внутри обустроили терапевтическое, неврологическое, онкологическое отделения и отделение неотложной помощи. Открыли дневной стационар.

Появились новые кабинеты эндоскопии, УЗИ. Для пожилых предусмотрели прием геронтолога. И по просьбе жителей изменили проект, чтобы добавить несколько стоматологических кабинетов. Андрей Воробьев

Теперь в поликлинике появилось новое отделение стоматологии, подчеркнул главный врач ЦГКБ в Реутове Александр Алексеев.

«Оно включает в себя ортопедов, хирургов, терапевтов. Кроме того, есть отделение лучевой диагностики. Также установлены новый ортопантомограф и специальный рентген-аппарат», — добавил он.

Новый и основной корпуса соединили переходом. Обустроили кабинеты для офтальмолога, гастроэнтеролога, эндокринолога. Появился дневной стационар, открытия которого очень ждали жители.

По словам губернатора Московской области, за последние пять лет население наукограда заметно увеличилось.

«Сейчас это один из самых густонаселенных городов не только в Подмосковье, но и в стране, поэтому особое внимание уделяем инфраструктуре, здраву», — добавил губернатор.

Прошлой зимой в Реутове открыли поликлинику, рассчитанную на 750 пациентов в смену. Она работает на Юбилейном проспекте. В 2023-м обновят фасад хирургического корпуса на улице Ленина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».