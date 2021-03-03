Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» в Подмосковье продлили до лета

Ценители живописи смогут посмотреть выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» летом. Экспозицию в музее «Новый Иерусалим» оставят до 27 июня. И в регионе, и в стране она привлекла к себе беспрецедентное внимание.

Выставку открывали в декабре 2020 года при строгом соблюдении мер безопасности. Об этом напомнила министр культуры Московской области Елена Харламова, которую процитировала пресс-служба ведомства.

«Меньше чем за два месяца ее посетили почти 35 тысяч человек. Не все еще жители Московской области смогли на ней побывать, поэтому нами принято решение продлить ее до 27 июня 2021 года», — подчеркнула глава подмосковного Минкульта. Инициатива нашла поддержку у коллекционеров и кураторов выставки.

После 11 апреля, уточнили в министерстве, на выставке проведут небольшую реэкспозицию, чтобы показать посетителям несколько новых работ.

Выставку «Младшие Брейгели и их эпоха» открыли в истринском музее 24 декабря прошлого года. На ней представлены произведения XVI–XVII веков одного из крупнейших частных собраний в России.

Вместе с работами Брейгелей выставили и произведения их современников, известных фламандских и голландских авторов. Многие из полотен российская публика увидела впервые.

«Мы постепенно снимаем ограничения, ориентируясь на обстановку, увеличиваются экскурсионные группы, в музеи возвращается жизнь, и еще больше любителей искусства смогут оценить творения великих Брейгелей», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.