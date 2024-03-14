Подмосковье 14 марта 2024, 14:54 Бульвар Победы реконструируют в Воскресенске к сентябрю Министерство благоустройства Московской области

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Бульвар Победы реконструирую в Воскресенске в этом году. Там обновят покрытия и установят детскую площадку. Работы завершают к сентябрю.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут на площади 14 тысячи квадратных метров по программе «Формирование комфортной городской среды».

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«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся пять новых стел», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории бульвара заменят покрытия, установят линии освещения и детсвую площадку. Там также отремонтируют памятник героям Великой Отечественной войны.

Для бульвара разработали индивидуальнй символ их двух пересекающихся колец. Такой объект установят рядом с ЗАГСом.

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