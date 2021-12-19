«Здесь учат добру». Родители рассказали о состоянии детей после нападения на гимназию в Серпухове

Православную гимназию при Введенском женском монастыре в Серпухове, где неделю назад подорвал себя один из бывших учеников, посетил депутат Госдумы Александр Коган. Родители рассказали ему о состоянии детей.

Гость осмотрел здание и пообщался с родителями пострадавших при взрыве детей.

«Мы здесь не для того, чтобы проводить расследование, — это задача правоохранительных органов. После того как люди успокоились, мы встретились с родителями, с руководством православной гимназии, чтобы узнать, чем можем помочь. Основной вопрос, который звучит, — объективность расследования. Потому что в гимназии учат добру, здесь в основе воспитания — любовь. Видно, что сюда вкладываются и душа, и сердце, дается хорошее образование, есть выпускники-медалисты», — сказал депутат, добавив, что не понимает, что в таком случае двигало подрывником.

Сами родители заверили, что их детям своевременно помогли врачи и психологи и большинство уже «в полном порядке». Депутат также обнаружил оставшийся с советских времен аварийный многоквартирный дом в монастыре. Он не расселен до сих пор. Это Александр Коган также взял на контроль.

Ранее архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий заявил журналистам, что слухи о травле подрывника в гимназии неверны — наоборот, его перевели из обычной школы, где он не мог ужиться со сверстниками.