Архиепископ опроверг травлю подрывника в Серпуховской православной гимназии

Слухи о том, что напавшего на православную гимназию в Серпухове Владислава С. там травили, не подтвердил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, передало РИА «Новости».

«Наоборот… Его перевели в православную гимназию из обычной школы, где он испытывал со стороны сверстников чувство неприязни. <…> Отношения у него не совсем складывались в обычной общеобразовательной средней школе», — процитировало агентство священнослужителя.

Аксий уверил, что напавший очень тепло относился к сотрудникам гимназии, беседовал с ними о своей семье, и что ученики подтвердят теплые отношения со своими педагогами.

Ранее сам Владислав после того, как пришел в себя после операции, рассказал о мотивах своих действий. По его словам, он не сталкивался с буллингом и не питал ненависти к религии. Он якобы давно хотел убивать людей, в частности мечтал устроить массовое убийство. Молодой человек добавил, что пытался получить охотничий билет и лицензию на оружие в Росгвардии, но получил отказ, тогда сам решил собрать взрывное устройство.