Сэкономить время и сберечь жизнь. В Электроуглях построят новый переход через железную дорогу

В Электроуглях Богородского округа провели рейд по несанкционированным переходам. Проверка показала, что многие жители пренебрегают безопасностью, чтобы экономить время. Решение проблемы нашли — скоро там построят мостовой переход.

Трагедии на несанкционированных переходах происходят ежемесячно. Увы, не все понимают, что, переходя железную дорогу в запрещенном месте, люди пусть и экономят время, но рискуют здоровьем. В таких местах легко погибнуть. Особой опасности подвергается тот, кто еще пытается перевозить через пути груз на тележке. Поэтому в Электроуглях решили провести рейд по несанкционированным переходам.

«Он ее тащит за собой, цепляется, начинает вытаскивать и не успевает. И многие переходят еще и в наушниках и капюшоне. Тогда электричку совершенно не слышно», — отметил заместитель начальника третьего управления административно-пассажирской инспекции Евгений Хрящев.

Источник фото: телеканал «360»

Наушники и капюшон только усиливают опасность. Надо помнить: переходить пути в неположенном месте запрещено. Правда, штраф за это минимальный — сто рублей, поэтому многие этим пренебрегают. По словам инспекторов, если наказывать рублем строже, то люди могут стать сознательнее.

Современные поезда становятся все стремительнее. Скоро по магистрали полетят «Ласточки» со скоростью до 140 километров в час. По словам специалистов, смертность переходящих в неположенном месте может из-за этого повыситься.

Железнодорожные пути часто огорожены забором, но предприимчивые граждане делают в нем специальные дырки, чтобы пройти. Единственный выход — делать забор бетонным, чтобы невозможно было разогнуть прутья или выпилить целую секцию, или же нужно строить мост.

Источник фото: телеканал «360»

Город Электроугли с населением более 20 тысяч человек разделен железной дорогой на две части. Мостовой переход всего один, находится у станции. Многим до него действительно далеко добираться.

«В перспективе у нас, конечно же, постройка пешеходного перехода. Он напрашивается уже давно», — сказал начальник территориального управления Электроугли Роман Малюков.

Предложения по строительству мостовых переходов будут направлены в областное Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. А у станции Купавна такой переход будет построен уже в этом году, его включили в план РЖД.