Пробок больше нет. В Ивантеевке отремонтировали плотину

В Ивантеевке открыли отремонтированную плотину. Первым по новой дороге проехал глава городского округа Максим Красноцветов.

Необычное во всех смыслах утро для Ивантеевки. Глава городского округа превращается в водителя, а разбитая за годы дорога — в новое и надежное полотно. Так в Ивантеевке открыли плотину.

«Сел за руль, прокатился. Смотрите, какая у нас погода — солнце. Открываем мост, плотину. С июля месяца благодаря нашему губернатору мы отремонтировали это гидросооружение», — отметил Максим Красноцветов, глава Ивантеевки.

Ивантеевскую плотину возвели еще при Сталине и с тех пор ни разу не ремонтировали. С годами необходимое для города сооружение стало больше напоминать полосу смертельных препятствий. По дорожному покрытию шли трещины, опоры покосились, часть конструкции и вовсе обрушилась. Местные жители обращались во все инстанции и, наконец, добились ремонта.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас всегда были проблемы с пробками, с движением. Наконец-то у нас уже открыта платина. Мы очень рады, куда мы только не обращались!» — рассказала жительница Ивантеевки Анна Кошкина.

Источник фото: телеканал «360»

Когда плотину закрыли на ремонт, обнаружилась еще одна большая проблема. Сооружение являлось, по сути, одним из трех городских выездов, и с его закрытием в Ивантеевке стали расти заторы и пробки.

Многие жители Ивантеевки ездят на работу в Москву. И из-за закрытия плотины им приходилось тратить на дорогу несколько часов. Однако новая платина — это еще и новая дорога, тротуар, отбойники, освещение и разметка. Теперь жизнь в Ивантеевке заметно ускорится.