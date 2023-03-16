Подмосковье 16 марта 2023, 10:08 Более 250 килограммов гуманитарной помощи для участников СВО собрали во Власихе

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Единый день сбора гуманитарной помощи провели во Власихе в рамках акции «Доброе дело». Всего за сутки собрали 275 килограммов продуктов, теплых вещей и инструментов.

Люди шли в пункт приема с самого утра. Уже к полудню несколько кабинетов в местном дворце культуры были заполнены коробками и пакетами, а люди продолжали идти.

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На точку сбора приехали глава округа Герман Потапчук и представители хуторского казачьего общества Власихи и Краснознаменска. Они отметили, что во Власихе много неравнодушных людей.

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В итоге за день удалось собрать 275 килограммов ценного груза. Это продукты питания, консервы, окопные свечи, нательное и термобелье, саперные лопаты, медикаменты. Коробки доставят в региональный распределительный центр в Балашихе, откуда гуманитарную помощь отправят уже в зону проведения специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей военного госпиталя в Подольске за качественную реабилитацию участников СВО. Глава региона навестил бойцов, чтобы поддержать и узнать, в чем они нуждаются.